Пользователи социальной сети X раскритиковали Елену Зеленскую, сообщает РИА Новости.

Это случилось после того, как она пожаловалась на удары по Киеву ночью. В украинской столице и области больше четырех часов звучала воздушная тревога. Зеленская заявила, что украинские города сталкиваются с этим ежедневно.

В интернете ее упрекнули в игнорировании бомбардировок Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины и нежелании Владимира Зеленского остановить кровопролитие.

«Так будет до тех пор, пока твой любимый зависимый от кокаина муж не решит сдаться», – заявил Perteneciente al Sur.

Пользователь Ludmila указал, что под звуки украинских бомбежек народ Донбасса просыпается каждый день с 2014 года.

«Вы погубили столько мирного населения, что ни тебе, ни твоему наркоману не отмолить никогда, вы оба уже прокляты, бегите», — написал он.

LukaOrionis заявил, что не может дождаться, «когда украинцы встанут против вас».

«Что ты будешь делать, когда похоронишь своего нелепого придурка? Кутить в бутиках и попивать пиво у моря?», — задалась вопросом VeraNeNadezhda.