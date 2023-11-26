Глава МИД Литвы назвал одно условие краха Украины
Украина перестанет существовать, если поддастся усталости от конфликта с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса.
По его словам, в позиции Запада становятся все более заметны признаки этого.
«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — заявил дипломат.
Министр призвал Запад, который обладает «достаточной структурной мощью», чтобы оказать Киеву необходимую поддержку для «достижения победы», бороться с таким явлением.
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