Глава МИД Литвы назвал одно условие краха Украины

Украина перестанет существовать, если поддастся усталости от конфликта с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

По его словам, в позиции Запада становятся все более заметны признаки этого.

«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — заявил дипломат.