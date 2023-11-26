В Нидерландах заявили о риске Украины лишиться ключевого союзника

Запад обеспокоен тем, что после победы на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» страна может отказаться от передачи Киеву истребителей F-16 и другой военной помощи, сообщает NL Times со ссылкой на главу Министерства обороны королевства Кайсу Оллонгрен, которая уходит в отставку после выборов.

Она заявила, что слышала много опасений от своих коллег за рубежом из-за возможных последствий победы «Партии свободы» на выборах. Оллонгрен указала, что партия будет править в составе коалиции, выразив надежду, что страна продолжит помогать Украине. Министр отметила, что в прошлом партия никогда не проявляла энтузиазма по поводу поддержки Украины, обвинив оппонентов в выражении «пророссийской позиции».

Руководитель военного ведомства пообещала сделать все возможное, чтобы поставки Киеву не прекращались, назвав поддержку Украины «жизненно важным» для безопасности Нидерландов.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Нидерландах 22 ноября. Согласно последнему прогнозу, «Партия свободы» станет крупнейшей в палате представителей страны, количество депутатских мест от нее увеличилось до 37. Окончательные итоги выборов будут объявлены 1 декабря.