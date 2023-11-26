Германия находится в тяжелом государственном кризисе из-за бюджетных проблем, заявил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер. Он подчеркнул, что у правящей ветви нет «плана и головы», чтобы решать возникающие трудности у страны.

— Это правительство изжило себя, — заявил Зёдер.

По мнению политика, место кабинета министров в оппозиции, передают «Известия».

21 ноября военно-политическое руководство Германии приняло решение о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи в размере 1,3 миллиарда евро, включающего различные вооружения.

До этого, 11 ноября, правительство Германии планирует увеличить в 2024 году военную помощь Украине с четырех до восьми миллиардов евро. При этом по данным немецких СМИ, жители страны стали реже мыться из-за роста цен после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.