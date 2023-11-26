Украинцы оскорбили поляков нацистским лозунгом

В гражданах Украины просыпается нацистский инстинкт, сообщает РИА Новости со ссылкой на польского депутата от партии «Конфедерация» Витольда Тумановича.

По его словам, украинцы сталкиваются с несогласием поляков с их привилегированным положением. Так политик отреагировал на видео, снятое на границе Украины и Польши. В ролике показано, как дальнобойщики Украины спорят с правоохранительными органами Польши и выкрикивают оскорбительные для поляков лозунги, призывающие к их смерти. Видео было снято 23 ноября на пограничном пункте пропуска Корчова.

«Достаточно отсутствия согласия с привилегированным положением перевозчиков с Украины и протеста против вычеркивания поляков из электронной очереди, как в украинцах просыпается бандеровский инстинкт», — заявил Туманович.

Автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной заблокированы более двух недель. Польские перевозчики требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для Вооруженных сил Украины, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.