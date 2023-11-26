Вторая группа заложников направилась из Египта в Израиль

Вторая группа заложников из 13 граждан Израиля и четырех представителей Таиланда переправлена из сектора Газа в Египет, сообщает РИА Новости.

Они направляются на границу с Израилем. Палестинское движение ХАМАС заявило, что освободило тайцев в ответ на усилия главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семь иностранцев.

25 ноября сделка между ХАМАС и Израилем о перемирии и обмене заложниками и заключенными оказалась на грани срыва после того, как палестинское движение обвинило Тель-Авив в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Кризис был предотвращен усилиями посредников. Было объявлено, что на свободу выходят 13 заложников-израильтян, 39 палестинских заключенных, а также семеро иностранцев, которых ХАМАС отпускает вне рамок сделки.

Как заявил глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант, власти не планируют выводить своих военных из сектора Газа до момента освобождения всех палестинских заложников. Армия продолжит оказывать давление на ХАМАС, а все дальнейшие переговоры с ним будут проходить на фоне военных действий.