Додон заявил о начале объединения оппозиции Молдавии

В Молдавии оппозиция сделала первые шаги, чтобы создать единую платформу по борьбе с властью президента Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего лидера страны, руководителя Партии социалистов Игоря Додона.

По его словам, в скором времени они будут публичными. Политик не стал раскрывать детали, так как это «неправильно по отношению к нашим коллегам». Он отметил, что «первые шаги для создания единой платформы оппозиционных сил для борьбы с ПДС и Майей Санду уже были сделаны». Додон указал, что «конкретные публичные шаги в этом направлении» можно будет увидеть через несколько недель.

Как считает бывший президент, необходимо объединяться всем, вне зависимости от политического и экономического курса, потому что у всей страны сейчас одна проблема — Майя Санду и ее диктаторский режим.