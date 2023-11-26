Глава Пентагона Ллойд провел переговоры с украинским коллегой

Глава Пентагона Остин Ллойд провел переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым по вопросам оказания военной помощи для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

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Речь идет о телефонных переговорах Остина и Умерова в субботу, 25 ноября. В ходе переговоров, Ллойд и Умеров обсудили состояние дел на фронтах и приоритеты в оказании военной помощи Украине от Запада.

У США заканчиваются средства из последнего выделенного на снабжение украинской армии транша - последний пакет военной помощи состоял из всего $100 млн на фоне миллиардных вложений в ВСУ в прошлые месяцы.

До этого американский бизнесмен Илон Маск признался, что его пугает дефицит боеприпасов в США из-за поставок вооружений в зону украинского конфликта. Миллиардер прокомментировал одну из записей в аккаунте бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса. Последний заявил, что Вашингтон до сих пор не решил проблему нехватки снарядов, возникшую из-за помощи Киеву.