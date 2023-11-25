Во время израильского рейда в Дженине есть погибшие
Один человек погиб во время рейда израильских силовиков в городе Дженин в Палестинской автономии. Об этом сообщает агентство WAFA.
"Во время штурма израильскими оккупационными силами города Дженин погиб молодой человек", - уточнили в сообщении.
По данным агентства, еще трое "получили пулевые ранения". Источники издания рассказали, что многочисленные подразделения израильской армии вошли в город с нескольких направлений. Они окружили правительственную больницу и Ибн Сины, а также штаб-квартиру Общества Красного Полумесяца. Крыши многоэтажных домов заняли снайперы, над городом наблюдаются интенсивные полеты дронов.
До этого официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари анонсировал освобождение радикальным движением ХАМАС 25 ноября 20 заложников, которых удерживают в секторе Газа. Он добавил, что свободу также получат 39 палестинских гражданских лиц.