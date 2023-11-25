Стало известно о попытке Египта и Катара решить проблемы с заложниками

Власти Египта и Катара ведут переговоры с Израилем и ХАМАС, чтобы прекратить задержку в передаче боевиками заложников согласно ранее достигнутым договоренностям. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник.

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Уточняется, что эти страны были посредниками при достижении соглашения.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) не покинет сектор Газа, пока все заложники не будут возвращены домой.