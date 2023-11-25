Нетаньяху провел совещание для оценки хода освобождения заложников

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с руководством служб безопасности страны для оценки того, насколько второй этап освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников идет по плану. Об этом сообщила его канцелярия.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание по оценке ситуации с руководством всех сил безопасности, чтобы убедиться, что второй этап сделки [по освобождению заложников] пройдет по плану", - говорится в заявлении.

В субботу боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявило о решении отложить процесс освобождения второй группы израильских заложников, удерживаемых в Газе, потребовав от Израиля выполнить условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора и начать соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

Израиль отверг утверждения о нарушении им условий сделки и заявил, что армия возобновит боевые действия в секторе Газа, если вторая группа заложников не будет освобождена до полуночи по местному времени (воскресенье 01:00 мск). Спустя несколько часов катарский МИД сообщил, что причины задержки в процессе освобождения второй группы заложников преодолены при посредничестве Катара и Египта. В свою очередь израильский чиновник после этих сообщений выразил "осторожный оптимизм" по поводу того, что вторая группа заложников все же будет освобождена до конца дня, сообщает газета The Times of Israel.