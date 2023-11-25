В ХАМАС заявили о нарушениях Израилем соглашения о режиме тишины

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль не придерживается выполнения всех пунктов, которые были указаны в договоре о временном прекращении боевых действий.

Во время пресс-конференции в Бейруте он отметил, что речь идёт о нарушениях в сфере безопасности, а также открытия огня по народу Палестины или числа грузовиков, которые должны были приехать на север Газы, передаёт РИА Новости.