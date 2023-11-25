В ХАМАС заявили о нарушениях Израилем соглашения о режиме тишины
Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль не придерживается выполнения всех пунктов, которые были указаны в договоре о временном прекращении боевых действий.
Во время пресс-конференции в Бейруте он отметил, что речь идёт о нарушениях в сфере безопасности, а также открытия огня по народу Палестины или числа грузовиков, которые должны были приехать на север Газы, передаёт РИА Новости.
Хамдан подчеркнул, что ХАМАС рассказал посредникам о нарушениях соглашения Израилем.
Ранее он заявил, что Израиль совершил военное преступление, когда штурмовал больницу «Аль-Шифа» в секторе Газа при помощи танков.