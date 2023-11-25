В Германии сочли чрезвычайным положение правительства

Положение правительства Германии чрезвычайно, так как власти оказались неспособны решить проблему образовавшейся дыры в бюджете. Такое мнение высказал глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер , передает РИА Новости.

Он отметил, что де-факто же это не что иное, как "чрезвычайная ситуация в правительстве". По мнению Зёдера, способность правящей коалиции управлять страной оказалась вопросом, так как у нее "нет ни плана, ни головы".