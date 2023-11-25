В Германии сочли чрезвычайным положение правительства

Положение правительства Германии чрезвычайно, так как власти оказались неспособны решить проблему образовавшейся дыры в бюджете. Такое мнение высказал глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, передает РИА Новости.
"Сейчас будет объявлено чрезвычайное положение в вопросе государственного бюджета", - заявил политик.
Он отметил, что де-факто же это не что иное, как "чрезвычайная ситуация в правительстве". По мнению Зёдера, способность правящей коалиции управлять страной оказалась вопросом, так как у нее "нет ни плана, ни головы".
Политик обратил внимание, что идея сдерживания цен на электроэнергию не оправдала себя, страна нуждается в пересмотре энергетической политики в целом. Зёдер подчеркнул важность возобновление работы немецких атомных электростанций.
25 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц на региональном съезде Социал-демократической партии Германии заявил, что страна продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на проблемы с бюджетом.