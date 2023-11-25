Израиль дал обещание по поводу заложников

Мы не можем покинуть Газу и остановить войну, пока мы не достигнем ситуации, при которой мы вернем всех заложников — а их еще много. Временные рамки для этой паузы короткие — она займет не недели, она займет дни — чуть больше, чуть меньше. Любые дальнейшие переговоры с ХАМАС будут проходить под огнем. То есть, если они хотят продолжить обсуждение следующей паузы, оно будет проходить, пока наши силы сражаются, это основа для любой паузы, — подчеркнул Галант.