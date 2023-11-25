Жители Финляндии вышли на протесты против закрытия границы с Россией

В Финляндии прошли митинги. Протестующие вышли против закрытия границы с Россией.

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«В Финляндии люди вышли на протест из-за закрытия границы с РФ», — сообщает газета «Известия».

Там добавили, что мероприятия были организованы в Тампере и Хельсинки. Участники акций держали плакаты с различными надписями, такими как: «Давайте не забывать о Конституции», «Я хочу увидеть свою бабушку», «Все люди равны», «Каждый имеет право на передвижение» и другие.

Многие жители Финляндии имеют родственников в России, поэтому закрытие наземных пунктов пропуска привело к разделению семей. Жители Финляндии и россияне не смогут встретить Новый год и Рождество со своими родными из-за невозможности посещения из-за закрытой границы, заключили в газете.