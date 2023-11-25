Блинкен примет участие в первой министерской встрече Совета Украина — НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит первую встречу Совета Украина - НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Госдепартамента.

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В нем отмечается, что Блинкен с 27 по 29 ноября будет находится в Брюсселе. Он поучаствует во встрече глав МИД стран блока и первом заседании министров иностранных дел Совета Украина - НАТО.

Как подчеркнули в заявлении, госсекретарь США отметит приверженность в поддержке Украины Североатлантическим альянсом, обсудит вопросы стабильности на Западных Балканах", а также затронет темы саммита НАТО, который должен состояться в июле 2024 года в Вашингтоне.