В интернете появились кадры ночной атаки дронов на Киев

В интернете появились кадры масштабной атаки дронов на объекты военной инфраструктуры Украины, расположенные в Киеве. Фото и видео опубликовала британская газета The Sun.

Автор статьи Саян Бос пояснил, что украинские власти запрещают съемку работы расчетов ПВО. Вместе с тем, журналисты продолжают ее осуществлять.

В общей сложности, отметил обозреватель, в городе было замечено 75 дронов.

На кадрах, опубликованных газетой, расчеты украинских ЗРК прочесывают прожекторами небо над столицей, ведут стрельбу по обнаруженным объектам.

Кроме того, журналист разместил кадры разрушенных в ходе атаки зданий, а также фотографию полицейского, собирающего черные обломки дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ провели масштабную атаку на Киев. В общей сложности, в ней было задействовано 75 беспилотников «Герань-2».