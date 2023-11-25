В интернете появились кадры ночной атаки дронов на Киев
В интернете появились кадры масштабной атаки дронов на объекты военной инфраструктуры Украины, расположенные в Киеве. Фото и видео опубликовала британская газета The Sun.
Автор статьи Саян Бос пояснил, что украинские власти запрещают съемку работы расчетов ПВО. Вместе с тем, журналисты продолжают ее осуществлять.
В общей сложности, отметил обозреватель, в городе было замечено 75 дронов.
На кадрах, опубликованных газетой, расчеты украинских ЗРК прочесывают прожекторами небо над столицей, ведут стрельбу по обнаруженным объектам.
Кроме того, журналист разместил кадры разрушенных в ходе атаки зданий, а также фотографию полицейского, собирающего черные обломки дронов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ провели масштабную атаку на Киев. В общей сложности, в ней было задействовано 75 беспилотников «Герань-2».
Эксперты пояснили, что часть из них была окрашена в черный цвет с тем, чтобы затруднить работу расчетов ЗРК и противодронных подразделений.