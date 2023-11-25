Глава МИД ФРГ заявила, что Украина укрепит ЕС
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что «Украина в обозримом будущем станет частью Евросоюза». Заявление Бербок прозвучало на фоне многотысячного субботнего митинга в Берлине — против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на немецкие СМИ.
На конференции партии «Зеленые» в Карлсруэ Бербок заявила, что ЕС укрепится, если Украина вступит в объединение. Такой шаг будет соответствовать «геополитическим интересам» Брюсселя.
«Именно поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и увеличим ее», — сказала Бербок.
Между тем, сегодня в Берлине несколько тысяч человек собрались перед Бранденбургскими воротами. Они проводят акцию против милитаристской позиции НАТО и поставок оружия Киеву, сообщает Deutschlandfunk.
По оценкам полиции, число участников составляет около 5000 человек. Инициаторы митинга, (в их числе левый политик Сара Вагенкнехт) призывают к прекращению огня и переговорам с Россией.