Макрон пообещал избавить Францию от домашнего насилия

Во Франции положат конец насилию в отношении женщин. С таким заявлением выступил президент страны Эммануэль Макрон, анонсировавший специальные меры, передаёт ТАСС.

Макрон опубликовал в соцсетях видеообращение к гражданам, приуроченное к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По его словам, каждый день француженки страдают от жестокого обращения, притеснений и насилия.

«Мы можем и должны положить этому конец, и мы сделаем это», — сказал президент.

Он привел статистику: в прошлом году 118 женщин погибли от домашнего насилия. Всего было зафиксировано 244 тысячи случаев, что в два раза больше, чем в 2017 году.

Макрон анонсировал меры для помощи женщинам. Во Франции создадут базу данных, куда внесут лиц, совершающих семейное насилие. Вдобавок с 1 января во Франции будет выплачиваться финансовая компенсация пострадавшим.