В Израиль прибыл частный катарский самолет

В израильском аэропорту Бен-Гуриона приземлился частный катарский самолет. Об этом пишет газета The Times of Israel.

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Сообщается, что рейс следовал в Тель-Авив из кипрской Ларнаки. Других сведений о нем пока не приводится.

В издании подчеркнули, что Катар и Египет сыграли важную роль в переговорах между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников.