Израиль обвинили в нарушении условий договора по заключенным

Израиль нарушает условия договора по освобождению заключенных. Об этом заявил глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес телеканалу CNN, передает РИА Новости .

По словам Фареса, израильская сторона не соблюдает согласованный критерий старшинства в сделке и освобождает заключенных не в порядке длительности пребывания людей в тюрьме. В связи с этим наблюдаются признаки возможного кризиса в том, что касается «списка имен» палестинских заключенных, объявленного Израилю.