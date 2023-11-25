Израиль обвинили в нарушении условий договора по заключенным

Израиль нарушает условия договора по освобождению заключенных. Об этом заявил глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес телеканалу CNN, передает РИА Новости.

Израиль обвинили в нарушении условий договора по заключенным
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По словам Фареса, израильская сторона не соблюдает согласованный критерий старшинства в сделке и освобождает заключенных не в порядке длительности пребывания людей в тюрьме. В связи с этим наблюдаются признаки возможного кризиса в том, что касается «списка имен» палестинских заключенных, объявленного Израилю.

Израиль и ХАМАС провели первый обмен заложниками

Ранее советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Нуну заявил, что Израиль неоднократно нарушил пункты соглашения о прекращении огня.

Утром 24 ноября вступило в силу четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС. В тот же день еврейское государство освободило 39 заключенных.

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