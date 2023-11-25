Стало известно, с чем связано давление Байдена на Израиль по сделке с ХАМАС

Президент США Джо Байден оказал давление на Израиль по заключению сделки с ХАМАС из-за опасений за свой рейтинг, который мог упасть в случае продолжения боевых действий в Газе, заявил РИА Новости сирийский эксперт по международному праву Абу Абдалла. По его словам, глава Белого дома провел с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху 14 телефонных разговоров до соглашения с палестинским движением.

США оказывали большое давление на Израиль <...> потому, что президент Джо Байден оказался под давлением сил внутри страны и опасался, что продолжение агрессии приведет к еще большему снижению его рейтинга менее чем за год до президентских выборов, — сказал Абу Абдалла.

Он отметил, что США пытаются сыграть роль силы, которая поможет установить перемирие между сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Однако Байден, добавляет Абу Абдалла, продолжает вооружать Израиль.

Ранее Байден во время выступления на курортном острове Нантакет заявил, что США надеются, что арабский мир окажет содействие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, необходимо оказать давление на все стороны, чтобы как можно скорее положить этому конец.