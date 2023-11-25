Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом ФРГ.
Об этом Шольц сказал в ходе регионального съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бранденбурге.
«Мы будем дальше поддерживать Украину. Мы будем делать всё для того, чтобы смягчить экономические последствия войны», — цитирует его ТАСС.
Ранее газета Der Tagesspiegel писала, что оказание военной помощи Украине оказалось под угрозой срыва в связи с проблемами с бюджетом в Германии.