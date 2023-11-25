Маск одним словом охарактеризовал катастрофу США из-за Украины

Илон Маск в комментариях к посту бизнесмена Дэвида Сакса написал лишь слово "пугающе". Так американский миллиардер отреагировал на утверждение о том, что до сих пор не решена проблема нехватки боеприпасов у США.

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"О дефиците боеприпасов в США впервые было написано год назад. Мы до сих пор не решили эту проблему", - отметил Сакс.

Он добавил, что "деиндустриализация привела к снижению боеспособности Америки".

"Пугающе", - прокомментировал написанное Маск.

Напомним, что эта тема обсуждается уже давно, западные СМИ все чаще затрагивают ее в своих публикациях, как и тему слабеющей поддержки киевского режима.