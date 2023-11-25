Финляндия исключила диалог с Россией на высшем уровне по вопросам границы

Хельсинки исключают переговоры с Россией на уровне руководителей государств о ситуации на восточной границе, рассказал в интервью Helsingin Sanomat премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Политик пояснил, что политическая дискуссия с Москвой на высшем уровне невозможна до тех пор, пока продолжается противостоянии на Украине.

Вместе с тем, контакты и диалог на дипломатическом уровне вполне допустимы, заметил премьер.

По его мнению, миграционный кризис на границе возник по вине Москвы. Он добавил, что на фоне этого «финны еще сильнее настраиваются против России, потому что не принимают ее действий».