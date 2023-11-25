Лидеры стран НАТО в кулуарах требуют президента Украины Владимира Зеленского покинуть свой пост. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, в личных беседах Зеленскому говорят, что все кончено и ему необходимо уйти с поста достойно. Но он не может этого сделать.

В интервью YouTube-каналу Stephen Gardner Макгрегор предположил, что Запад хочет поставить на место Зеленского другого человека, который начнет мирные переговоры с Россией и сможет представлять то, что останется от Украины.

"Он сядет за стол переговоров и обсудит с русскими окончание конфликта", - сказал полковник.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что британские спецслужбы выбрали главкома ВСУ Валерия Залужного на замену Зеленскому.