Королева Камилла поблагодарила ведущего за оскорбление Меган Маркл

Королевский биограф Омид Скоби заявил, что королева Камилла поддержала британского телеведущего Пирса Моргана, раскритиковавшего Меган Маркл. Об этом пишет New York Post.

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По словам эксперта, супруга короля Карла III обратилась к Моргану, чтобы поблагодарить его за то, что он назвал Меган Маркл «принцессой Пиноккио». Скоби заверил, что Камилла одобрила прозвище герцогини Сассекской и отправила телеведущему сообщение с благодарностью за защиту.

В книге Скоби «Endgame» говорится, что помощник королевского дворца сказал писателю, что Камилла никогда не стала бы публично враждовать с супругой принца Гарри. По словам писателя, королева поблагодарила Моргана за то, что «хотя бы кто-то противостоял заявлениям Меган Маркл».