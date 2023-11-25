Королева Камилла поблагодарила ведущего за оскорбление Меган Маркл

Королева Камилла поблагодарила Пирса Моргана за оскорбление Меган Маркл
Королевский биограф Омид Скоби заявил, что королева Камилла поддержала британского телеведущего Пирса Моргана, раскритиковавшего Меган Маркл. Об этом пишет New York Post.
По словам эксперта, супруга короля Карла III обратилась к Моргану, чтобы поблагодарить его за то, что он назвал Меган Маркл «принцессой Пиноккио». Скоби заверил, что Камилла одобрила прозвище герцогини Сассекской и отправила телеведущему сообщение с благодарностью за защиту.
В книге Скоби «Endgame» говорится, что помощник королевского дворца сказал писателю, что Камилла никогда не стала бы публично враждовать с супругой принца Гарри. По словам писателя, королева поблагодарила Моргана за то, что «хотя бы кто-то противостоял заявлениям Меган Маркл».
В марте 2021 года в прямом эфире программы Good Morning Britain Пирс Морган заявил, что «не верит ни единому слову» Меган Маркл и не согласен с утверждением о расизме в королевской семье. Он также усомнился в искренности признания Меган в проблемах с ментальным здоровьем. После этого в интернете была запущена петиция, потребовавшая расследования высказываний журналиста, в которой Моргана обвинили в сексизме и расизме — ее подписали 57 тыс. человек, в том числе сама герцогиня Сассекская.