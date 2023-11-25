Стало известно, кто планировал теракты на Крымском мосту
Бригадный генерал военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) с позывным Хантер занимался планированием терактов на Крымском мосту, сообщил украинскому телеканалу «1+1» глава СБУ Василий Малюк. По его словам, к происшествиям также причастен командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.
Хантер... очень сильный инженер. Он умеет сделать правильные расчеты, и вот вместе с ним мы это все делали и планировали, — признался Малюк.
Глава СБУ подчеркнул, что атаки на Крымский мост стали результатом совместной операции СБУ и ВМС.
Первый теракт на российском объекте произошел 8 октября 2022. В результате атаки четыре человека погибли. Следующее нападение с помощью беспилотников случилось 17 июля 2023 года, жертвами теракта стали два человека.