Великобритания рассчитывает, что конфликт на Украине затянется, чтобы Россия зациклила свое внимание на этом направлении, поскольку у Лондона есть большие планы по Центральной Азии. Об этом в интервью РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

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Во время прошлогодних переговоров в Стамбуле Россия и Украина почти подписали мирный договор. Делегации даже подписали ряд документов, оставалось заполучить подпись главы Украины Владимира Зеленского, рассказал Озер.

Если бы Зеленский тогда подписал договор, российского-украинский конфликт давно бы закончился. Озер заявил, что Украину провоцировали не США, а Великобритания, и об этом турецкой стороне было известно.