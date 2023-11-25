Стало известно о состоянии заложников, отпущенных ХАМАС
Доставленные в больницы Израиля 13 бывших заложников находятся в хорошем и стабильном состоянии. Об этом сообщает газета Haaretz
В больнице Петах-Тиква рассказали, что восемь освобожденных детей и женщин находятся в хорошем состоянии
О состоянии еще пяти экс-пленных оповестил Медицинский центр Вольфсона в городе Холон. По его данным, они «находятся в стабильном состоянии».
Накануне ХАМАС отпустил 12 граждан Таиланда и 13 израильтян в рамках договоренностей с Тель-Авивом о временном перемирии и обмене пленниками.
Рамблер: главные новости