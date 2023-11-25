Стало известно о состоянии заложников, отпущенных ХАМАС

Доставленные в больницы Израиля 13 бывших заложников находятся в хорошем и стабильном состоянии. Об этом сообщает газета Haaretz

Стало известно о состоянии заложников, отпущенных ХАМАС
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В больнице Петах-Тиква рассказали, что восемь освобожденных детей и женщин находятся в хорошем состоянии

О состоянии еще пяти экс-пленных оповестил Медицинский центр Вольфсона в городе Холон. По его данным, они «находятся в стабильном состоянии».

Накануне ХАМАС отпустил 12 граждан Таиланда и 13 израильтян в рамках договоренностей с Тель-Авивом о временном перемирии и обмене пленниками.

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