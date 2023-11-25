Итоги выборов в Нидерландах назвали худшим кошмаром для ЕС

Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет худшим кошмаром для Европейского союза, пишет газета Politico.

«Герт Вилдерс — худший кошмар ЕС», — говорится в публикации.

Как напомнило издание, Вилдерс выступает за выход Нидерландов из ЕС.

Кроме того, Вилдерс может остановить военную помощь Украине со стороны Нидерландов, говорится в статье.

На выборах в парламент Нидерландов одержала уверенную победу крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса. Она завоевала 37 из 150 мандатов в новом составе нижней палаты генеральных штатов.