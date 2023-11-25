Итоги выборов в Нидерландах назвали худшим кошмаром для ЕС

Politico: победа Вилдерса на выборах в Нидерландах станет худшим кошмаром ЕС
Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет худшим кошмаром для Европейского союза, пишет газета Politico.
«Герт Вилдерс — худший кошмар ЕС», — говорится в публикации.
Как напомнило издание, Вилдерс выступает за выход Нидерландов из ЕС.
Кроме того, Вилдерс может остановить военную помощь Украине со стороны Нидерландов, говорится в статье.
На выборах в парламент Нидерландов одержала уверенную победу крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса. Она завоевала 37 из 150 мандатов в новом составе нижней палаты генеральных штатов.
Партия свободы в числе прочего выступает за ужесточение миграционной политики.