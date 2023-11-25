В Киеве зафиксировали перебои в работе метро

В Киеве перестала работать станция метро «Лесная», на других станциях наблюдается скопление людей. Об этом сообщает ТАСС.

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Украинские средства массовой информации также публикуют кадры, на которых большое число пассажиров стоит на платформе станции «Дарница». По предварительным данным, причиной случившегося стали перебои со светом в городе.

Ночью и утром 25 ноября в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сообщалось, что в воздушном пространстве Киевской области было обнаружено большое количество дронов, направлявшихся к столице Украины с разных направлений. Также говорилось об угрозе ракетного удара по городу.

Позднее украинские СМИ сообщили, что в Киеве начались перебои с электричеством. Предположительно, была повреждена линия электропередачи, на которую упали обломки беспилотников.