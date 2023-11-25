Лидера Украины Владимира Зеленского, вероятно, ждет печальный конец, он не доживет до конца своего президентского срока. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X, передает РИА Новости.

«Песенка Зеленского спета, он скажет все, что сможет, чтобы продержаться до самого горького конца. Он может не выжить на своем посту», — написал он.

Макгрегор считает, что Зеленский «разозлил и оскорбил» всех жителей Украины своими решениями и действиями, по его вине страна сегодня на грани «полной катастрофы». Он предположил, что лидер Украины уже подготовил несколько путей отхода в разные места, где находятся его дома и банковские счета, чтобы вовремя скрыться из виду и уцелеть. В любом случае, считает Макгрегор, этот конфликт окончен.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Владимир Зеленский опасается заговора в Вооруженных силах Украины, поэтому отдает приказы об убийстве лиц, которых считает прямыми конкурентами в борьбе за власть.