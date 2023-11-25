В США предсказали печальный конец для Зеленского
Лидера Украины Владимира Зеленского, вероятно, ждет печальный конец, он не доживет до конца своего президентского срока. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X, передает РИА Новости.
«Песенка Зеленского спета, он скажет все, что сможет, чтобы продержаться до самого горького конца. Он может не выжить на своем посту», — написал он.
Макгрегор считает, что Зеленский «разозлил и оскорбил» всех жителей Украины своими решениями и действиями, по его вине страна сегодня на грани «полной катастрофы». Он предположил, что лидер Украины уже подготовил несколько путей отхода в разные места, где находятся его дома и банковские счета, чтобы вовремя скрыться из виду и уцелеть. В любом случае, считает Макгрегор, этот конфликт окончен.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Владимир Зеленский опасается заговора в Вооруженных силах Украины, поэтому отдает приказы об убийстве лиц, которых считает прямыми конкурентами в борьбе за власть.
Как указало издание Globe and Mail, президент Украины все чаще выглядит «обеспокоенным и одиноким», так как положение его страны ухудшается, западный мир все больше переключается на палестино-израильский конфликт, явно устав от конфликта Москвы и Киева.