Украинских глухонемых захотели отучить от русских жестов

На Украине пытаются отказаться от русского жестового языка, сообщает Kyiv Independent. Наталья Аданюк, член экспертной комиссии Украинского общества глухих, заявила, что организация приняла решение избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы «намек на русскость».

Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость, — отметила собеседница издания.

Заместитель главы общества Татьяна Кривко подтвердила, что в организации проводится соответствующая работа. Ведутся дискуссии вокруг жеста, который обозначает слово «спасибо». Его хотят заменить на международный аналог: дело в том, что движение слегка напоминает поклон, а «украинцы не должны ни перед кем кланяться», подчеркнула Кривко.

Ранее в Киеве произошел скандал на фоне русофобии. Во время поездки пассажирки устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти с русского языка на украинский. Мужчина попросил женщин покинуть машину и отменить заказ. В итоге поездку отменил сам водитель. Пассажирки пожаловались в службу поддержки, после чего мужчину уволили. Кроме того, компания навсегда заблокировала лицензию водителя.