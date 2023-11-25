Японские СМИ сообщили о странном поведении премьер-министра страны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ночь с четверга на пятницу по какой-то неизвестной причине оказался не в своей резиденции, а в гостинице, там же он провел ночь. Власти Японии подозревают неладное. Об этом заявил заместитель генерального секретаря правительства Хироси Мория, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Японские СМИ сообщили о странном поведении премьер-министра страны
© РИА Новости

«В качестве временной меры мы попросили премьер-министра переночевать в гостинице. Двадцать четвертого ноября, в течение суток, он вернется в резиденцию», — рассказал Мория.

Ранее Фумио Кисида провел в своей резиденции совещание по проекту дополнительного бюджета, который сейчас обсуждается в парламенте. Затем глава правительства присутствовал на церемонии в императорском дворце. Он вернулся в резиденцию около 20 часов, но уже через час вышел оттуда и провел ночь в гостинице поблизости. Его приближенные заверяют, что причина ухода — неисправность оборудования, но подробностей не приводят.

«Мы воздержимся от комментариев по соображениям безопасности», — добавил Мория.

С 2005 года резиденция премьер-министра находится в бывшем здании канцелярии премьера, построенном в 1929 году.

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