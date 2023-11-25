Японские СМИ сообщили о странном поведении премьер-министра страны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ночь с четверга на пятницу по какой-то неизвестной причине оказался не в своей резиденции, а в гостинице, там же он провел ночь. Власти Японии подозревают неладное. Об этом заявил заместитель генерального секретаря правительства Хироси Мория, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

«В качестве временной меры мы попросили премьер-министра переночевать в гостинице. Двадцать четвертого ноября, в течение суток, он вернется в резиденцию», — рассказал Мория.

Ранее Фумио Кисида провел в своей резиденции совещание по проекту дополнительного бюджета, который сейчас обсуждается в парламенте. Затем глава правительства присутствовал на церемонии в императорском дворце. Он вернулся в резиденцию около 20 часов, но уже через час вышел оттуда и провел ночь в гостинице поблизости. Его приближенные заверяют, что причина ухода — неисправность оборудования, но подробностей не приводят.

«Мы воздержимся от комментариев по соображениям безопасности», — добавил Мория.