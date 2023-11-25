В Израиле заявили об удержании ХАМАС около 215 заложников в Газе

"Во многих случаях нам неизвестно о том, погибли они или живы. Мы пытаемся получить разведывательные данные, однако нам известно, что, возможно, многие из них погибли. Важно сказать, что и те, кто жив, могут быть убиты в любую минуту", - добавил армейский представитель.