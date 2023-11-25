Бывший премьер Украины допустил новый майдан в стране
Новый майдан на Украине возможен, если США решат таким образом заменить президента Владимира Зеленского не через выборы или отставку. Такое заявление сделал бывший премьер Украины Николай Азаров, пишет РИА Новости.
В последний раз майдан на Украине случился в ноябре 2013 года, когда власти объявили о приостановке подписания ассоциации с ЕС.
«Майданы появляются у нас не сами по себе... майданы подготавливаются, вкладываются большие деньги и реализуются по определенному плану», — пояснил Азаров, добавив, что у плана должно быть несколько стадий и основных моментов, среди них: демонизация властей, информационное «зомбирование» и так далее.
Он считает, что за организацией протестов в Украине в 2004 и 2013 годах был Вашингтон. Также Азаров усомнился, что в стране могут начаться беспорядки без влияния посольства США.
«Если американцам придет в голову мысль заменить Зеленского или еще кого-то путем майдана, они его проведут», — рассказал бывший премьер Украины.
Он пояснил, что если США в конце концов заменят Владимира Зеленского законным способом — через выборы — то не будут организовывать майдан, так как это мероприятие «очень затратное». Азаров подчеркнул, что пока никаких предпосылок к майдану он не видит.