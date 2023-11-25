Заводы Украины попали под угрозу закрытия из-за блокады КПП на границе с Польшей

Трубные заводы Украины в прифронтовых регионах могут закрыться уже через месяц в связи с блокадой пропускных пунктов на украинско-польской границе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт отраслевого объединения горно-металлургического комплекса страны «Укртрубопром».

Ранее автомобильные пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной заблокировали польские перевозчики, которые требуют восстановить систему разрешений для украинских перевозчиков с исключениями для припасов и гуманитарной помощи на нужды Вооруженных сил Украины, приостановить действия лицензий для созданных на территории Украины компаний после начала вооруженного конфликта с РФ, а также разделить очереди загруженных и пустых машин.

Как говорится на сайте «Укртрубопром», для экспортеров с Украины закрытие пропусков стало «ударом в спину». Многие фуры с трубами застряли в пробке, все сроки доставки в итоге сорваны, а забастовка грозит перейти и на другие восточно-европейские страны. В худшем случае всем трубных заводам в прифронтовых регионах придется уже с середины декабря останавливать производственные мощности, указано в сообщении.