Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что любые будущие договоренности Украины и России нужно выносить на референдум.

Он подчеркнул, что такие соглашения нужно ратифицировать в парламенте.

Но Арахамия выразил серьезные сомнения, что в Раде смогут что-либо решить по такому вопросу, поскольку "все друг друга убьют", пишет РЕН ТВ.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что военные арсеналы США опустели из-за передачи военной помощи Украине. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.