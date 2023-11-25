На Украине отказались от проведения выборов в 2024 году

Ни местных, ни парламентских, ни президентских выборов на Украине в 2024 году не планируется, к тому же Запад их и не требует. Такое заявление сделал глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканала «1+1», передает РИА Новости.

«В следующем году я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. Ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет», — сказал он, добавив, что США и союзники не принуждают их выбирать нового президента или депутатов.

По его словам, некоторые западные политики считают, что Украине нужно садиться за стол переговоров с Россией, тогда она будет «условно нелегитимной», и после этого можно задуматься о выборах. Однако Арахамия пояснил, что обсуждение темы выборов из раза в раз натыкается на вопросы, которые дают понять — тема переизбрания власти сейчас ни к месту. Например, как будут баллотироваться или голосовать солдаты на фронте, как отдадут голоса шесть миллионов граждан Украины за рубежом и так далее. Арахамия подчеркнул, что ответа на эти вопросы ни у кого нет, поэтому они быстро опускаются.