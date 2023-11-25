На Украине начались проблемы с поставками топлива из-за польской блокады

Из-за польской блокады пропускных пунктов на границе Украина столкнулась с проблемой с поставками топлива, сообщил замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич.

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Дмитрасевич сообщил, что наблюдаются «проблемы с такими важными поставками, как (поставки) топлива». Он считает, что железнодорожные и морские перевозки позволят украинским аграриям компенсировать возникшие из-за польской блокады ограничения по экспорту, передает РИА «Новости».