В Чехии налоги беженцев из Украины превысили размеры их пособий

Налоги выплачиваемые беженцами из Украины в Чехии в 2023 году превысили размеры их пособий. Об этом сообщил чешский глава Минтруда Мариан Юречка, передает «РИА Новости».

По его словам, на данный момент в Чехии находится около 360 тысяч беженцев из Украины, имеющих защитные визы. Юречка отметил, что из всех украинцев в возрасте от 18 до 65 лет работу имеют 60% или 122 тысячи человек.

«В этом году сумма, которую украинцы заплатят в виде налогов, будет больше, чем сумма, которую государство потратит на их поддержку», — сказал он.

Юречка подчеркнул, что в Чехии на душу населения приходится самое большое из всех стран количество беженцев из Украины.