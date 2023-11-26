В США назвали условие мира на Ближнем Востоке

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS назвал обязательное условие для долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

По его словам, решением конфликта станет создание двух государств, где израильтяне и палестинцы будут иметь равные права. При этом Салливан отметил, что данной позиции придерживается президент США Джо Байден. Так, глава государства «интенсивно работает» над достижением указанной цели.