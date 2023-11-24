В Верховной Раде рассказали об отвергнутом условии России для завершения боев

«На мой взгляд, они действительно до последнего полагали, что смогут додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет, как когда-то Финляндия. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Фактически, это был ключевой пункт», — отметил парламентарий.