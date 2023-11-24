В Верховной Раде рассказали об отвергнутом условии России для завершения боев

В Верховной Раде рассказали об отвергнутом условии России для завершения боёв
Москва предлагала Киеву нейтралитет и невступление в НАТО. Об этом сообщил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1».
«На мой взгляд, они действительно до последнего полагали, что смогут додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет, как когда-то Финляндия. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Фактически, это был ключевой пункт», — отметил парламентарий.
На вопрос, почему Киев отказался согласиться на условия России, Арахамия ответил, что на это решение в том числе повлиял премьер Британии Борис Джонсон.
Давид Арахамия в 2022 году был участником украинской делегации на переговорах с Россией. Первый раунд состоялся 28 февраля 2022 года в Белоруссии, второй — в конце марта в Стамбуле.