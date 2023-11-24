Байден захотел помощи арабского мира в завершении боев на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты ожидают, что арабский мир и остальная часть региона будет оказывать давление на все стороны конфликта на Ближнем Востоке с целью прекращения боевых действий. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

В то же время глава Белого дома отметил, что не может прогнозировать, сколько еще продлятся нынешние военные действия на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников состоялась благодаря усилиям Джо Байдена. По данным телеканала NBC, глава Белого дома убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключить соглашение с палестинским исламистским движением ХАМАС. Также уточняется, что американский лидер предлагал пятидневное гуманитарное перемирие между конфликтующими сторонами, однако Тель-Авив решил приостановить боевые действия на четыре дня.