Дочь Брюса Уиллиса поделилась видео с тяжелобольным отцом
Дочь актера Брюса Уиллиса Скаут ЛаРу опубликовала в своем блоге видео с отцом, который страдает от деменции. Роликом поделился Life.
По данным портала, Уиллис сняла видео во время семейного празднования Дня благодарения.
«Мой парень», — подписала она ролик.
На кадрах можно увидеть сидящего на стуле 68-летнего актера, который берет за руку дочь. При этом неизвестно узнает ли он ее, его лицо не выражает никаких эмоций.
Напомним, что о лобно-височной деменции у Уиллиса стало известно в феврале. На данный момент из-за быстро прогрессирующего заболевания актер не может ни говорить, ни читать. Кроме того на прошлой недели он не смог узнать свою бывшую жену Деми Мур.
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