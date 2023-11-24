Дочь актера Брюса Уиллиса Скаут ЛаРу опубликовала в своем блоге видео с отцом, который страдает от деменции. Роликом поделился Life.

По данным портала, Уиллис сняла видео во время семейного празднования Дня благодарения.

«Мой парень», — подписала она ролик.

На кадрах можно увидеть сидящего на стуле 68-летнего актера, который берет за руку дочь. При этом неизвестно узнает ли он ее, его лицо не выражает никаких эмоций.