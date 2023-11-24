Пашинян выразил поддержку территориальной целостности Грузии

Так армянский премьер ответил на вопрос, готов ли Ереван признать Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».

Никол Пашинян добавил, что голосование Армении в ООН по вопросу этих территорий до Бархатной революции 2019 года и после показало «очень видимое и определённое различие».