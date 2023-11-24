Пашинян выразил поддержку территориальной целостности Грузии
Так армянский премьер ответил на вопрос, готов ли Ереван признать Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».
«Мы полностью и однозначно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии», — приводит слова главы кабмина издание Armenpress.
Никол Пашинян добавил, что голосование Армении в ООН по вопросу этих территорий до Бархатной революции 2019 года и после показало «очень видимое и определённое различие».
По его словам, представители Грузии «выразили своё удовлетворение» по этому поводу.