Глава фракции Зеленского оценил готовность России к переговорам

«Россия сразу же сядет за стол переговоров. Как только мы их туда позовем, на следующий день они уже сядут», — уверен политик. Москва понимает, что в случае начала переговоров поставки вооружения Киеву от западных союзников будут «задерживаться еще сильнее», пояснил он.