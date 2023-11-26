В сектор Газа прибыло рекордное число грузовиков с гуманитарной помощью

Рекордное число грузовиков с гуманитарной помощью прибыло 25 ноября в сектор Газа с 7 октября. Об этом заявили в Организации объединенных наций (ООН), передает РИА Новости.

23 ноября сообщалось, что спецборт МЧС России доставит 28 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Гуманитарная миссия реализуется по указанию президента России Владимира Путина.

21 ноября из Дагестана для населения Газы было доставлено 27 тонн гумпомощи.