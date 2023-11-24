Причиной взрыва Bentley на мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой могла стать механическая неисправность. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, ФБР закончило свое расследование произошедшего, не обнаружив никаких взрывчатых веществ и таким образом исключив версию о терроризме. В настоящее время инцидент находится на стадии «дорожного движения» Департаментом полиции Ниагарского водопада, которая полагает, что в машине могла быть механическая неисправность, в результате вызвавшая взрыв.