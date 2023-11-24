Названа предварительная причина ДТП на мосту между США и Канадой
Причиной взрыва Bentley на мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой могла стать механическая неисправность. Об этом сообщает The New York Post.
По данным издания, ФБР закончило свое расследование произошедшего, не обнаружив никаких взрывчатых веществ и таким образом исключив версию о терроризме. В настоящее время инцидент находится на стадии «дорожного движения» Департаментом полиции Ниагарского водопада, которая полагает, что в машине могла быть механическая неисправность, в результате вызвавшая взрыв.
Напомним, что Bentley взорвалась на автомобильном мосту между США и Канадой 22 ноября. В машине находились Курт Виллани и его жена Моника, которые ехали на концерт группы Kiss в Торонто. Произошедшее вызвало в США и Канаде сильный переполох, власти стран объявили о возможном теракте.